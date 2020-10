Didattica a distanza, presidio di insegnanti e studenti

Una trentina tra studenti e insegnanti si è data appuntamento oggi, alle 9.30, a Palazzo Lombardia, per partecipare al presidio di protesta organizzato dall’Unione degli Studenti contro l’introduzione della didattica a distanza per contenere la diffusione del Covid-19. “La Regione rinuncia, noi no. Fuori i soldi per la scuola” e “Il futuro non è a distanza” sono alcuni dei messaggi cantati e scritti sugli striscioni dai ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione.

