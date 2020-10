Una scossa di terremoto è stata avvertita ieri sera in Valtellina. L’epicentro del sisma, di magnitudo 4,2 alla profondità di due km, è stato localizzato in Svizzera. E’ stato seguito da almeno tre significative scosse di assestamento di cui una di magnitudo 3.4. In Valtellina non risultano danni a cose o persone.