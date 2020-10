Molotov e vandalismi a Milano

Una manifestazione contro le misure anti-covid è stata organizzata questa sera a Milano inizialmente lungo corso Buenos Aires. Alcune centinaia di persone si sono radunate e hanno fatto esplodere grossi petardi e molotov. Il gruppo di facinorosi ha occupato temporaneamente la via con un corteo improvvisato per poi procedere verso la Regione Lombardia e il centro. Sono state lanciate due bottiglie incendiarie e una terza contro un’auto della polizia locale che fortunatamente non è stata centrata. In Buenos Aires sono stati danneggiati dehors, le transenne usate per il Giro d’Italia sono state lanciate nella scale della metropolitana, molti cassonetti sono stati rovesciati. Il gruppo si è poi spostato verso la stazione Centrale commettendo vandalismi anche contro mezzi Atm. Il corteo prosegue per le vie intorno alla zona della Centrale. Si segnalano danneggiamenti a moto e scooter posteggiati, diversi cestini e arredi sono stati trascinati in mezzo alla strada. Le forze dell’ordine sono presenti con un consistente contingente di uomini e mezzi in assetto antisommossa.