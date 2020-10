Galli, vedremo tra 15 giorni se i provvedimenti avrannno effetto

“Vedremo fra due settimane se i provvedimenti del nuovo Dpcm hanno effetto”. Lo dice Massimo Galli, responsabile Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano. “Nei prossimi quindici giorni è difficile che l’andamento migliori, ma subito dopo sapremo se sarà riuscito a contenere il contagio” precisa l’esperto. “Sono assolutamente necessari provvedimenti significativi” e dunque il decreto del presidente del Consiglio “arriva a proposito. L’importante è non perdere tempo a discutere”. Secondo il professore, comunque “la situazione era preoccupante già un mese fa” e ancora “quello che stiamo vivendo non è un epilogo”. “Se gli italiani non si mettono in condizioni di auto-limitazione – ha aggiunto – l’epidemia non si fermerà. Dobbiamo darci una regolata tutti quanti. Persino evitare di passare la domenica in famiglia quando i famigliari sono molti”.