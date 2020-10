Covid, Sala: in allestimento spazi per quarantene

“Si stanno individuando spazi per le quarantene e per i positivi non gravi, al fine di alleggerire il più possibile il carico sugli ospedali, a seguito della positiva esperienza dell’hotel Michelangelo”: lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala intervenendo questo pomeriggio in apertura del Consiglio comunale in streaming. “E’ già attiva la struttura dell’aeronautica militare a Linate e nei prossimi giorni si aprirà un nuovo spazio nel quartiere Adriano e altri potranno seguire. Abbiamo dato la disponibilità ad attivare uno o più drive-in dedicati specificamente alle scuole. Quando dico scuole intendo i ragazzi, studenti, ma anche il corpo docente e amministrativo. E in questa collaborazione stiamo ipotizzando rientri anche il ministero della difesa e quindi la collaborazione non può essere solo nelle parole ma anche nei fatti”, ha concluso Sala.

“Attualmente il numero di ricoverati in terapia intensiva è ancora molto inferiore ai picchi primaverili, ma preoccupa il trend. Molti settori degli ospedali stanno smettendo la loro missione tipica per essere trasformati in centri Covid. I sintomatici premono ai pronto soccorso e crescono i ricoveri Covid non gravi. La pressione Covid su medici e sanitari si sta innalzando e con quella una minore possibilità di cura per i malati di altro genere”, ha proseguito Sala. (MiaNews)