Covid, presidio degli esercenti davanti alla Prefettura

Oggi alle 15 alcuni proprietari di bar, ristoranti e pub saranno in presidio davanti alla Prefettura di Milano per protestare contro le misure del nuovo Dpcm che prevendono per i locali la chiusura alle 18. “Se non si adottano misure economiche strutturali per i prossimi anni – ha spiegato Alfredo Zini, titolare del ristorante Al Tronco e presidente del club delle imprese storiche di Confcommercio – sarà la chiusura per molte attività”. Piuttosto che chiudere i locali alle 18 “abbiano la forza di chiudere tutto tre settimane. E fra tre settimane ripartiamo più serenamente in vista del Natale”. Due sono i pericoli che vede Zini: da una parte le infiltrazioni nelle proteste degli imprenditori “di chi non è imprenditore”, di “black bloc”, gente “che già si è inserita nelle chat”, e dall’altra l’infiltrazione mafiosa con l’acquisto da parte del crimine organizzato delle aziende in difficoltà. “Su questo – ha sottolineato – abbiamo già dati poco confortanti”. Anche per questo chiede “ascolto, perché non si può non ascoltare e pretendere poi di essere ascoltati quando si fanno provvedimenti calati dall’alto” ha concluso.