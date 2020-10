Bookcity si farà online

Nonostante le difficoltà legate al coronavirus, anche quest’anno Bookcity Milano riconferma, per la nona edizione, il suo programma legato al mondo dei libri e alla lettura. Per la prima volta, il palinsesto, presentato in diretta streaming, sarà declinato in formato digitale per rispondere alle nuove direttive legate all’emergenza sanitaria. Dall’11 al 15 novembre la manifestazione dedicata al libro tornerà a coinvolgere l’intera filiera: editori grandi e piccoli, librai, bibliotecari, autori, traduttori, grafici, illustratori, blogger, studenti, professori, lettori occasionali o forti, di ogni età. Inaugurerà il programma mercoledì 11 novembre alle 21.30 con “Impressioni dalla terra”, una lectio magistralis della scrittrice e saggista britannica Zadie Smith sul ruolo che la letteratura può giocare nel comprendere la realtà in cui viviamo, fra giustizia sociale, inclusione, multiculturalismo e pandemia. Il filosofo evoluzionista Telmo Pievani dedicherà quindi il suo intervento al focus #terranostra, e, infine LaFil – Filarmonica di Milano, l’orchestra che unisce giovani promesse e musicisti affermati delle principali orchestre italiane e internazionali, concluderà la prima giornata con un programma musicale che spazia da Ives a Strauss, Debussy e Mahler, tornando a suonare dopo un anno dal trionfale ciclo Brahms alla Società del Quartetto con Daniele Gatti, con la soprano Nino Maichadze, star scaligera, e Marco Seco, che ha diretto il concerto di chiusura di BCM19. Bookcity ha peraltro aderito al programma del Comune di Milano ‘I talenti delle donne’. Tra gli appuntamenti che arricchiscono il palinsesto di #BCM2020, le celebrazioni per il 150esimo anniversario della Casa Editrice Libraria Ulrico Hoepli e la consegna del Premio Fernanda Pivano 2020 a Valeria Luiselli, che ha vinto con il romanzo “Archivio dei bambini perduti”.