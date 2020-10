In metro senza mascherina minaccia agenti con coltello

Ieri mattina gli agenti delle Volanti sono intervenuti presso la fermata della metropolitana di Lambrate per la

richiesta d’intervento da parte del personale ATM che era stato minacciato con un coltello da un uomo, un italiano 71enne, che

non voleva indossare la mascherina e pretendeva di salire ugualmente a bordo del mezzo. Subito dopo la chiusura delle porte della carrozza metropolitana, l’uomo, che non è riuscito a salire a bordo, ha estratto dalla giacca un coltello da cucina con una lama di oltre 20 cm e ha minacciato i due vigilanti ATM. Immediatamente disarmato, l’uomo è stato

arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, indagato per porto d’armi e sanzionato amministrativamente per la violazione della

normativa Covid-19.

La scorsa notte, infine, sono state 27 le autodichiarazioni ritirate dai poliziotti delle volanti della Questura di Milano nel corso dei

controlli per l’osservanza alle limitazioni agli spostamenti disposte dalle ore 23 alle ore 05. Quattro cittadini che non hanno rispettato l’ordinanza del Ministero della Salute sono stati sanzionati e uno di questi ha ricevuto la sanzione anche per il mancato utilizzo della mascherina.