Governo verso lo stop alle 18 per bar e ristoranti

Chiusura di bar e ristoranti dalle 18 – ma sarà possibile fare asporto – e chiusura totale la domenica e nei festivi mentre i negozi rimarranno aperti. Chiusura per palestre, piscine, cinema e teatri. Si sta studiando anche un limite agli spostamenti delle persone: non un divieto a uscire dal proprio comune ma, per ora, una forte raccomandazione, fatte salve esigenze di lavoro, salute e urgenze. Questa, a quanto si apprende, è l’ipotesi a cui lavora il governo nella riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze di maggioranza, sospesa in attesa di vagliare i profili di economicità dei ristori per salvaguardare le categorie più colpite dal nuovo giro di vite. Anticipare la chiusura dei bar e dei ristoranti alle 18, si apprende ancora, non comporterà un divieto di circolazione anticipato allo stesso orario, ovvero al tardo pomeriggio. Le stesse fonti spiegano che decisivo sarà ora il confronto con il Comitato tecnico scientifico e le regioni sulla nuova stretta. Il decreto dovrebbe contenere anche altre misure. Il premier Giuseppe Conte potrebbe illustrare i nuovi provvedimenti già questa sera.