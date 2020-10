Fontana, nessuna marcia indietro sulla didattica a distanza

“Faremo un nuovo incontro, ma ancora purtroppo i dati sconsigliano qualsiasi tipo di cambiamento dell’ordinanza”: E’ quanto ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervistato dal Tgr Rai, sulla possibilità di modificare l’ordinanza regionale che prevede la didattica a distanza in regione per tutti gli studenti delle scuole secondarie da lunedì prossimo. Il provvedimento, ha spiegato Fontana, è stato preso “perché uno dei punti focali di questa crisi sta nel trasporto pubblico locale. Abbiamo chiesto da tempo risorse per aumentare le corse ma non le abbiamo avute”.