Diventano sempre più lunghe le code dei pazienti in attesa di fare il tampone all’ospedale San Carlo di Milano (come in altre strutture), in modalità drive trought, ovvero direttamente dall’auto. Anche stamattina, come ieri, le auto in coda sono tantissime. I pazienti attendono anche 6-8 ore. Ieri sera, parecchi di loro sono stati mandati a casa dopo una giornata di attesa, perchè non era più possibile fare il tampone. Oggi le code sono iniziate prima dell’alba.