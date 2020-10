Speranza, al lavoro per misure ulteriori

“Sono ore complicate. Siamo al lavoro con numerose Regioni per provare a costruire misure più capaci di rispondere alla sfida che ancora il virus ci porta. Stiamo provando a dare un messaggio molto chiaro anche all’opinione pubblica come abbiamo fatto in questi mesi: è una partita che richiede la massima attenzione, dal governo centrale e da quelli regionali e delle autonomie locali, ma anche da parte dei cittadini che sono chiamati alla massima attenzione e a evitare il più possibile le occasioni del contagio”. E’ quanto ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo in videocollegamento all’Assemblea pubblica di Assogenerici.