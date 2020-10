Minaccia operai con una pistola, arrestato pregiudicato 61 enne

I carabinieri della compagnia Rho hanno arrestato ieri poco dopo mezzogiorno a Lainate un 61enne italiano e pregiudicato trovato in possesso di un’arma clandestina. L’uomo, di professione autotrasportatore, verso le 6.30 di ieri, si è recato all’interno di un complesso di ditte a Lainate, minacciando gli operai presenti con una pistola ed intimando loro di far intervenire sul posto un 41enne responsabile del coordinamento delle consegne per conto di una società di trasporti per la quale l’arrestato era trasportatore saltuario prima dell’attuale crisi. Il 61enne è stato raggiunto e immobilizzato dai militari intervenuti sul posto. Una successiva perquisizione del suo furgone ha portato al sequestro di un revolver Smith&Wesson cal. 38 con matricola abrasa. In casa l’uomo aveva anche occultato una bombola di gas vuota e sigillata e 27 proiettili di vario calibro. Il 61enne si trova ora detenuto presso il carcere di San Vittore.