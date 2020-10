La Francia valuta il coprifuoco dalle 19

Il governo francese sta valutando di anticipare il coprifuoco alle 19 e di estenderlo a tutto il Paese. A rivelarlo è l’emittente Rtl, riportando fonti vicine al governo: neanche una settimana dopo la decisione di bloccare le uscite tra le 21 e le 6 a Parigi e in altre otto città, si starebbe quindi pensando a un inasprimento. C’è la forte preoccupazione delle autorità per “l’aumento dei contagi”. Solo ieri sono stati registrati 20.468 casi e 262 morti: 162 negli ospedali più 100 nelle case di cura e negli istituti per disabili. In Lombardia si spera di ottenere risultati chiudendo dalle 23 alle 5.