Elezioni, il centrodestra a Milano punta su Paolo Veronesi

I leader del centrodestra si sono riuniti ieri per discutere dei candidati migliori per le prossime amministrative. Il comunicato congiunto parla di “venti nomi analizzati come possibili candidati per le principali citta’ che andranno al voto in primavera”. Per Milano, il centrodestra punta su Paolo Veronesi, figlio di Umberto, presidente della omonima Fondazione. Si parla anche di Sergio Dompè, noto imprenditore farmaceutico.

“Ho letto anche io con curiosità di Paolo Veronesi che è anche un amico, ed è una persona di garbo e di qualità” ha commentato il sindaco Beppe Sala.