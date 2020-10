Covid, i nuovi casi in Lombardia oggi sarebbero 4000

I nuovi positivi al Covid in Lombardia oggi sarebbero circa 4000, il doppio di ieri. Lo anticipa la testata on line Open sulla base delle proprie fonti. La notizia sta circolando nelle ultime ore in Regione Lombardia, dove affluiscono i dati dalle varie aziende sanitarie. Un dato molto pesante che piomba sui dirigenti regionali proprio mentre il leader leghista Matteo Salvini stava tentando di fermare l’ordinanza del presidente Fontana, firmata pochi minuti fa, per una stretta con il coprifuoco dalle 23 alle 5 e altre misure. Una misura già non troppo coraggiosa e risolutiva, secondo gli stessi esperti del comitato scientifico del Pirellone, che Salvini invece avrebbe voluto addirittura più morbida.