Sono 4.125 i nuovi positivi con 36.416 tamponi effettuati, per una percentuale pari all’11,3%. “Anche oggi i dati sono preoccupanti ed evidenziano, come purtroppo avevamo previsto, una situazione di criticità generalizzata che deve essere affrontata con l’assoluto rispetto delle regole e grande senso civico”. Così il direttore generale dell’assessorato al Welfare, Marco Trivelli, commenta i dati di oggi. “Il forte incremento dei positivi in rapporto al numero dei tamponi effettuati – prosegue Trivelli – e l’aumento dei ricoveri indicano che la strada delle restrizioni intrapresa è necessaria”.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 36.416, totale complessivo: 2.575.003

– i nuovi casi positivi: 4.125 (di cui 231 ‘debolmente positivi’ e 23 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 87.591 (+519), di cui 2.094 dimessi e 85.497 guariti

– in terapia intensiva: 134 (+11)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.521 (+253)

– i decessi, totale complessivo: 17.123 (+20)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.858, di cui 753 a Milano città;

Bergamo: 112;

Brescia: 196;

Como: 263;

Cremona: 97;

Lecco: 89;

Lodi: 52;

Mantova: 41;

Monza e Brianza: 671;

Pavia: 242;

Sondrio: 31;

Varese: 287.