“Ritrovo di pregiudicati”: due settimane di chiusura per un bar in Darsena

Il Questore di Milano ha disposto la sospensione della licenza, per 15 giorni, nei confronti del locale “Chips And Burger – La Briocheria”, di via Scoglio di Quarto, in zona Darsena; negli ultimi 4 mesi l’esercizio pubblico – secondo quanto comunica la Questura – è stato un luogo abituale di ritrovo di persone pregiudicate trovate in possesso di armi, dosi di marijuana e cocaina e, alcune delle quali, già colpiti da provvedimenti emessi dal Questore di Milano. “Chips and Burger – La Briocheria” nel 2019 era stato già destinatario di un provvedimento di sospensione della licenza per 10 giorni per una violenta lite tra avventori.