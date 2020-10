Le Iene e i vigili-trafficanti di droga: bufera sulla Polizia Locale di Milano (VIDEO)

Agenti della Polizia Locale di Milano che fanno affari con gli spacciatori. Il servizio trasmesso da Le Iene si abbatte come un ciclone sul corpo dei ghisa e sul Comune di Milano, che ha già preso i primi provvedimenti di trasferimento degli agenti che sarebbero coinvolti e si è messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Lo comunica Palazzo Marino in una nota. A dare avvio all’inchiesta delle Iene un ex trafficante che sarebbe stato costretto da tre agenti del gruppo antidroga della Polizia Locale di Milano a “collaborare” con loro. Come? In cambio della segnalazione di qualche grosso spacciatore i vigili lo avrebbero arrestato trattenendo una parte della droga e dei soldi e dando una percentuale all’ex trafficante, che ha già scontato sei anni di carcere. L’uomo però non è più disposto a stare al gioco. Ecco il servizio trasmesso giovedì sera.

https://www.iene.mediaset.it/2020/news/milano-vigili-droga-business_893740.shtml

“La Polizia Locale di Milano – afferma Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia, deve tornare ad essere impiegata secondo le proprie mansioni e non in servizi che non le competono. Presidio del territorio e controlli in strada e non indagini antidroga o il sostegno durante gli sgomberi di caseggiati MM come se fosse una polizia privata”. “Il servizio andato in onda ieri sera durante la trasmissione ‘Le Iene’ è a dir poco scioccante. Se confermati, i fatti esposti dal giornalista Luigi Pelazza sarebbero di una gravità inaudita. Le autorità facciano subito chiarezza su questa vicenda inquietante”. Lo afferma Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Mi auguro – conclude – che il sindaco e il comandante della polizia locale si adoperino sin da subito per far luce su questa vicenda: se esiste un tale sistema, va scoperchiato da cima a fondo”.

L’Amministrazione comunale, si legge in una nota, “alla luce di quanto accaduto alcuni giorni fa e riportato dal servizio de Le Iene “Milano, accordi economici degli agenti con i complici sulla droga?”, sta attuando i primi provvedimenti di trasferimento per gli agenti che sarebbero coinvolti nei fatti raccontati nel servizio. Eventuali ulteriori misure saranno valutate all’esito delle indagini, per le quali l’Amministrazione e il Comando della Polizia locale di Milano sono già a disposizione dell’Autorità giudiziaria che sta effettuando gli accertamenti sui fatti e le responsabilità”.