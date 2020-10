Ipotesi coprifuoco alle 22

Il governo è pronto ad una nuova stretta: la curva dei contagi sta salendo troppo rapidamente.Tra le ipotesi di cui si ragiona ci sarebbero smart working obbligatorio (in una percentuale da definire), lo stop agli eventi e un nuovo giro di vite allo sport, tra palestre e sport di contatto, oltre ad orari più scaglionati e più didattica a distanza a scuola. Tra i ministri c’è chi sostiene una sorta di coprifuoco, non il divieto di uscire di casa ma la chiusura di tutti i locali dalle 22 o le 23, cinema e teatri compresi. Nulla è deciso per ora. C’è chi, come M5s e Iv, è per mantenere in questa fase maggiore prudenza. E c’è chi, come Pd e Leu, ritiene invece che si debba agire subito, senza indugio, anche con misure più dure “per evitare di dover poi ricorrere al lockdown”.