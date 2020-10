Ennesimo incidente con monopattino a Milano. Un diciottenne è rimasto ferito in modo non grave la notte scorsa alla guida di un monopattino elettrico che, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una vettura in via Procaccini. Il ragazzo è stato portato all’ospedale Getano Pini, ma non è in gravi condizioni. Sul posto, oltre gli operatori del 118, anche gli agenti della Polizia locale.