Salute mentale, al Cps percorso esperienzale sul disagio [VIDEO]

“Trova la via..oltre la pandemia”: un percorso esperienziale in otto tappe dedicato alla salute mentale. L’iniziativa, promossa dal progetto Amicittà, realizzato con il dipartimento di Salute Mentale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda, si è tenuta al Centro psicosociale di via Cherasco. Ai partecipanti e’ stato proposto di misurarsi con alcune ‘prove’ per comprendere cosa significa vivere una sensazione di disagio e come superarlo, una condizione che ha coinvolto e coinvolge molte persone con il lockdown dei mesi scorsi e la nuova emergenza sanitaria per il Covid.(MiaNews)

Le dichiarazioni del responsabile del progetto, Davide Motto e del valutatore dell’iniziativa per conto di fondazione Cariplo, Massimo Conte.