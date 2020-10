Coronavirus, la Svizzera peggio degli Usa

La situazione dei contagi nella vicina Svizzera si fa sempre più preoccupante. Ieri i contagi sono raddoppiati rispetto al giorno precedente: 2’823 contro le 1’445 di martedì. Secondo quanto riporta ticinonine.ch, oltre al record dei contagi, sempre ieri ci sono stati altri 57 ricoveri e 8 decessi. La Svizzera – secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie – avrebbe raggiunto gli Stati Uniti come incidenza; 153,26 per un milione di abitanti. Con il raddoppio di ieri forse la Svizzera è già peggio degli Usa. Al momento però la piccola Confederazione non ha preso nessun provvedimento severo contro il dilagare del Covid e troppi svizzeri non mettono nemmeno la mascherina. I risultati si vedono.