Fontana, nessuna chiusura dei bar alle 18

L’ipotesi di chiusura dei bar alle 18 “non è mai stata in campo, è una delle tante false notizie che qualcuno si diverte a mettere in giro. Noi abbiamo mandato una serie di ipotesi a seconda della gravità della situazione, una serie di valutazioni, ma sono ipotesi di discussione, non abbiamo mai discusso per il momento una ipotesi di questo genere”: lo ha chiarito il presidente della Regione Attilio Fontana in merito alle diverse ipotesi di provvedimenti restrittivi su base locale, allo studio comitato scientifico regionale.