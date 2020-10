Fontana, contrasteremo ogni ipotesi di nuovo lockdown

“Oggi incontreremo il Governo e cercheremo di ottenere delle misure che non vadano ad incidere sull’economia. Non possiamo permetterci di creare altre chiusure che possano creare dei problemi. Abbiamo qualche idea di misura restrittiva e ne parleremo con il Governo oggi, poi vedremo. Vogliamo ascoltare il Governo cosa ci dice prima di fare delle richieste”: lo ha detto il presidente di regione Attilio Fontana a margine dell’assemblea generale di Assolombarda a Linate. “Noi contrasteremo” il lockdown “perché ho detto e ripetuto che il nostro Paese in questo momento non può permettersi un altro lockdown. Bisogna cercare di creare quelle condizioni che, come ha detto il Presidente della Repubblica, per tutelare la salute, ma per tutelare anche l’economia. Non si può fare diversamente”, ha concluso Fontana.