Covid, Sala: su nuove misure chiedo equilibrio tra economia e salute [VIDEO]

“Equilibrio”: lo chiede il sindaco Giuseppe Sala in un video su Facebook, per la #paroladelgiorno (economia), in vista dei nuovi provvedimenti del governo per l’emergenza Covid. Sala, ribadendo quanto affermato stamani per l’assemblea di Assolombarda, bolla come “assurda” la distinzione tra economia e salute e sottolinea la necessità di una “formula equilibrata che permette di garantire la salute permettendo che le famiglie riescano ad andare avanti”. Il primo cittadino chiede quindi “equilibrio” al “nostro governo”. “Sono in uscita nuovi provvedimenti che dovranno essere equilibrati”, conclude.

“Prendiamo i soldi del Mes, perché la questione sanitaria non finisce domani mattina e per cui su queste basi discutiamo. Chi vive in questo territorio deve sapere quanto sarebbe importante per noi”: lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, intervenendo all’Assemblea generale di Assolombarda a Linate. “Da Milano deve partire la ripresa grazie alla forza delle sue imprese. L’Unione europea la supporta. Milano è quello che farà, insieme alle grandi città Ue chiedendo strumenti e fondi ma promettendo un’attività senza precedenti. Le energie del territorio le conosciamo meglio di qualsiasi altra istituzione, vogliamo liberarle insieme a chi fa impresa e innova per progettare un futuro migliore per noi e per i nostri figli”, ha concluso Sala. (MiaNews)