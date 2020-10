Chiusura scuole e bar fino alle 18 a Milano? Regione Lombardia: nulla di definito

“In relazione alle informazioni pubblicate da alcuni organi d’informazione e relative a provvedimenti che Regione Lombardia starebbe assumendo in riferimento all’emergenza Covid-19, si specifica che il documento citato, di natura tecnica e sottoposto a vincolo di riservatezza, contiene un ventaglio di proposte che il gruppo di lavoro denominato ‘Commissione Indicatori’ ha elaborato ad uso del Comitato Tecnico Scientifico, quale materiale istruttorio per la riunione odierna. Non si tratta, quindi, ne’ di orientamenti gia’ stabiliti e tantomeno di decisioni gia’ assunte”. Lo specifica in una nota il Direttore Generale della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, Marco Trivelli. Le “informazioni” alle quali si riferisce la nota riguardano una mail riservata dello stesso Trivelli, parzialmente pubblicata dal Corriere della Sera, su possibili misure restrittive per la sola città di Milano, dove negli ultimi giorni i contagi sono notevolmente aumentati. Misure come la chiusura dei bar alle 18 e la chiusura delle scuole superiori con la didattica a distanza e lo smart working in ogni contesto possibile per alleggerire il carico dei trasporti pubblici. Solo ipotesi, al momento, stando alla precisazione del Pirellone, in vista della riunione di oggi pomeriggio tra il ministro Boccia e i presidenti delle Regioni in vista del varo del nuovo Dpcm. Il nuovo decreto potrebbe essere varato entro oggi.