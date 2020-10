Altro che discoteche chiuse, ecco cosa succede nei fine settimana (VIDEO)

“Anche questo fine settimana nei locali del sud ovest di Milano si è ballato senza mascherina incuranti di ogni regola anti Covid. Senza controlli e fuori controllo la situazione nelle discoteche, così come si evince da che mostra i clienti ballare senza mascherina in assembramento”, così Monica Forte, Presidente della Commissione Speciale Antimafia di Regione Lombardia e consigliera regionale M5S Lombardia. “Se i gestori dei locali non sono in grado di far rispettare le regole imposte per contenere la diffusione del virus allora devono chiudere. L’ultimo DPCM del 7 ottobre che ha prorogato quello di agosto vieta le attività di ballo, possono continuare a servire cocktail, cibo, a fare eventualmente ristorazione, persino mettere su un po’ di musica per intrattenere i clienti ma semplicemente, non si può ballare, invece, come dimostra il video lo si fa con spregiudicatezza e irresponsabilità. Il governo nazionale non ha mai riaperto le discoteche, lo hanno fatto alcune Regioni che ne avevano la facoltà. Sono necessari più controlli nei locali della provincia di Milano”, conclude Monica Forte.

Il video qui: https://www.lombardia5stelle.it/wp-content/uploads/2016/04/video-discoteche.mp4