Polizia in metro contro la movida violenta, controlli e denunce

L’ultimo treno per Gessate sabato sera è arrivato a destinazione in orario. I gruppi di giovani e giovanissimi di ritorno dalle zone della movida milanese che nei fine settimana e soprattutto il sabato notte sono protagonisti di risse, vandalismo e disturbo agli altri viaggiatori sono stati tenuti a bada dalla massiccia presenza di polizia nelle stazioni e sui treni. Due sabati fa l’ultimo treno della 2 verso l’hinterland era stato fatto fermare dai carabinieri a Cimiano perché la situazione era degenerata. Alcol, droga, risse, danni alle carrozze; un caos che aveva costretto i militari a bloccare la linea. L’altro giorno i sindacati avevano inviato una lettera a prefetto e sindaco di Milano, oltre che alla direzione di Atm, per chiedere un intervento risolutivo a tutela dei lavoratori della metro e degli altri passeggeri. Ieri sera la polizia ha effettuato controlli e interventi sulla M2 e sul resto della rete. I poliziotti della Polmetro dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione degli agenti della Mobile e da Unità Cinofile, hanno controllato e identificato 121 persone, di cui 47 con precedenti di polizia. Durante il controllo straordinario, i poliziotti hanno indagato in stato di libertà 2 minorenni: un giovane è stato trovato in possesso di un tirapugni e di un taglierino, pertanto è stato denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere e porto abusivo di arma. Anche il secondo ragazzo è stato denunciato per il possesso di un coltello a serramanico e, inoltre, segnalato alla Prefettura in quanto trovato con una dose di hashish. Successivamente gli agenti hanno arrestato un cittadino italiano di 19 anni trovato in possesso di 72,5 grammi di hashish e 100 euro in

banconote di vario taglio. Un altro ragazzo è stato denunciato in stato di libertà per la detenzione di due pasticche di ecstasy. Infine, gli agenti della Polizia di Stato hanno contestato 11 violazioni amministrative per mancato uso della mascherina di protezione individuale per un importo totale di 3.080 euro. Controlli anche in corso Como e nelle vie limitrofe.