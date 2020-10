“Sono preoccupato. Ne discuto con i miei colleghi sindaci e tutti vediamo la stessa cosa. E’ come se le città vivessero in maniera ordinata dal risveglio alle 7 di sera e poi cambiassero repentinamente volto. Non andiamocela a cercare!”, lo scrive il sindaco Giuseppe Sala in un post su Instagram sulla movida notturna e l’aumento dei contagi in città.