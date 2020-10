Tornano in piazza i ragazzi di Fridays for Future

Sciopero per il clima e manifestazione in piazza per i ragazzi di Fridays For Future. Stamattina a Milano corteo da largo Cairoli a piazza Duomo. “Siamo attaccati a un lungo nastro che ci sta permettendo di sfilare per la città rispettando tutte le precauzioni sanitarie per il Covid” sottolineano gli organizzatori

“Abbiamo deciso di scendere in piazza oggi nonostante il Covid-19 perché é necessario far sentire la voce degli attivisti in un momento fondamentale in cui i governi stanno decidendo come spendere gli enormi fondi del Recovery Fund e le compagnie fossili stanno facendo di tutto per continuare col loro modello di business. Stiamo dimostrando a tutta Milano e alla città intera che siamo capaci di far sentire la nostra voce rispettando le misure di contenimento del Coronavirus”.