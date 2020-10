Ztlatan Ibrahimovic è risultato negativo a due tamponi consecutivi. L’attaccante rossonero ha concluso il suo periodi di quarantena. Lo comunica il Milan. Sempre in casa rossonera si è appreso oggi della positività di Matteo Gabbia. In una nota la società spiega che il difensore è “attualmente con la Nazionale Italia Under 21 in Islanda”. In casa nerazzurra il portiere Radu e’ risultato positivo, negli scorsi giorni erano risultati contagiati Gagliardini e Nainggolan.