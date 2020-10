Vaccinazione antinfluenzale, campagna il via il 19 ottobre

“La campagna per la vaccinazione antinfluenzale in Lombardia comincerà il 19 ottobre per i soggetti fragili, per gli ospiti delle Rsa e gli over 65”: lo ha annunciato Marco Trivelli, direttore generale dell’assessorato al Welfare, questo pomeriggio nella conferenza stampa sulle vaccinazioni a Palazzo Lombardia. “Per la prima metà di novembre partirà anche quella per i soggetti in età pediatrica fragili e i bambini dai 6 ai 24 mesi, oltre ai soggetti nella fascia 60-64 anni con priorità per le persone fragili. Da metà novembre in poi si passerà anche ai bambini dai 2 ai 6 anni, gli operatori sanitari e la popolazione 60-6”, ha precisato poi Trivelli. “Ad oggi per il fabbisogno complessivo massimale di vaccinazioni antinfluenzali in Lombardia, in totale arriveremo a 2.768.000 dosi, e ne abbiamo in questo momento acquisite 2.884.000 dosi, quindi la disponibilità di vaccini è in misura sufficiente per coprire il fabbisogno che noi abbiamo. C’è e ci sarà probabilmente eccedenza e questa ci permetterà di supportare le farmacie” ha proseguito Trivelli.

“Abbiamo per tutti gli operatori sanitari il vaccino, anche qui c’è un problema di adesione, l’adesione degli operatori sanitari è stata sempre inferiore nel 50 per cento, speriamo che quest’anno ci sia un’adesione maggiore. Sono a disposizione anche per le strutture private, con una forma di un contributo da chiedere al datore di lavoro privato”: ha siegato il direttore generale dell’assessorato al Welfare. “Gli operatori sanitari sono tutti uguali, Non c’è nessuna differenza rispetto al rischio per il pazienti. La fornitura vaccini sarà messa a disposizione di tutti, anche delle strutture private”, ha proseguito Trivelli. “L’offerta di vaccini è coerente con il fabbisogno e probabilmente superiore a quella che sarà l’adesione effettiva e c’è lo spazio per poter rifornire le farmacie e consentire alla popolazione non target di vaccinarsi volontariamente. La grande difficoltà mi sembra che non sia legata alle forniture, ma al fatto di riuscire a raddoppiare le vaccinazioni e nel tempo di quattro settimane completare questa implementazione così importante di vaccinazione antinfluenzale”, ha concluso.