La Polizia di Stato ha sgominato una banda di ladri d’appartamento, composta da stranieri specializzati in questo genere di reati in abitazioni del centro città. Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Milano, hanno arrestato 7 georgiani accusati di furto in abitazioni situate in zone centrali di Milano. Arrestato anche un egiziano, ricettatore abituale del gruppo criminale.