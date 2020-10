Coronavirus, in Lombardia 683 nuovi positivi e un decesso

Sono 683 i nuovi positivi in Lombardia con 22.069 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 3%. C’è da registrare un nuovo decesso che porta il totale a 16.979 dall’inizio della pandemia. In terapia intensiva ci sono 41 persone (+1) mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 361 (+22). I guariti dimessi ieri sono stati 153. I nuovi casi per provincia sono cosi divisi: Milano: 282, di cui 133 a Milano città; Monza e Brianza 90, Brescia 60, Varese 43, Pavia 42, Bergamo 40, Como28, Lecco e Sondrio 21, Mantova 12, Lodi 9 e Cremona 6.