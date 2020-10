Pozzuolo Martesana, i carabinieri recuperano centinaia di monitor rubati

Era parcheggiato lungo la strada provinciale 103 “Cassanese” in un’area di servizio, non distante da un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, e al suo interno c’erano ben 168 monitor per pc del valore in commercio superiore ai 35 mila euro.

Nella mattinata di ieri, a Pozzuolo Martesana, i carabinieri della compagnia di Cassano d’Adda hanno proceduto al sequestro di un autocarro rubato, con all’interno materiale informatico di provenienza illecita. Stando a quanto ricostruito, i monitor erano stati rubati quella stessa notte a Cavenago di Brianza da un autoarticolato condotto da un autista di nazionalità lituana: approfittando di un momento di riposo del conducente, i malviventi avevano agito all’esterno di un’importante ditta di logistica del posto. Anche il furgone appartenente a un 44enne artigiano, ancora ignaro del furto, era stato rubato nella notte a Trezzano sul Naviglio. Dopo aver numerato tutta la refurtiva, i militari hanno riconsegnato i monitor e il veicolo rubato ai rispettivi proprietari, e adesso stanno cercando gli autori dei due furti.