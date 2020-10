I Carabinieri della Compagnia di Monza hanno eseguito questa mattina un’ordinanza di

custodia cautelare in carcere per 4 uomini e agli arresti domiciliari per una donna, accusati di spaccio di droga. I 5 sarebbero responsabili di una rete di spaccio di droghe pesanti, attiva nel centro di Monza, tra la Stazione ferroviaria, Corso Milano – Via Borgazzi e Largo Mazzini.