Spaccio, arresti e denunce in varie zone di Milano (VIDEO)

Nella giornata di ieri la polizia di Milano arrestato 4 persone e denunciato a piede libero

un’altra per detenzione e spaccio di stupefacenti. Sequestrati circa 400 grammi tra cocaina, hashish e marijuana e quasi 28mila euro in contanti, provento dell’attività di spaccio. In mattinata, gli agenti del Commissariato Comasina hanno arrestato un italiano 29enne, già sottoposto agli arresti domiciliari. Nell’appartamento il 29enne deteneva 3 piantine di marijuana, 233 grammi di hashish e 26 grammi di cocaina. Un’indagine invece ha portato gli agenti del Commissariato Lorenteggio in via Inganni. Durante il servizio di appostamento i poliziotti hanno notato un sospetto viavai di persone dirette all’interno di un appartamento, fino ad individuare il pusher che gestiva lo spaccio. Il 42enne albanese, alla vista degli agenti ha assunto un atteggiamento nervoso. Nell’appartamento sono stati rinvenuti un totale di 136 grammi di cocaina, 970 euro contanti e altro materiale utile all’imballaggio della droga destinata allo spaccio. Intorno alle ore 19:00, a Rozzano, nei parcheggi del Centro Commerciale Fiordaliso, l’attenzione dei poliziotti del Commissariato di Scalo Romana è stata attirata da un 33enne e un 30enne dai comportamenti sospetti. Il controllo ha portato all’arresto del 33enne marocchino che, all’interno della propria automobile deteneva 47 grammi di hashish e la somma di 15.880 in contanti. La successiva perquisizione domiciliare dell’appartamento in uso all’uomo ha permesso l’ulteriore sequestro di 10.920 euro, e di un bilancino di precisione.

Infine, alle 20,30 in via Tracia, gli agenti della volante del Commissariato Bonola hanno arrestato in flagranza un 23enne marocchino sempre per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il ragazzo è stato sorpreso dai poliziotti mentre vendeva droga ad un altro ragazzo fuggito alla vista della polizia. Il 23enne aveva con sé circa 24 grammi di hashish e 200 euro contanti.