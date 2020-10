Cremona, forze dell’ordine davanti alle scuole contro gli assembramenti

In base alle disposizioni del prefetto di Cremona, Vito Danilo Gagliardi, sono scattati davanti a tutte le scuole di città e provincia i controlli per verificare il rispetto delle norme anti contagio, con l’obiettivo di evitare assembramenti di studenti e genitori, all’ingresso e all’uscita dagli istituti, che già erano stati stigmatizzati con preoccupazione dal provveditore agli studi, Fabio Molinari. Decine gli uomini delle forze dell’ordine impiegati: carabinieri, polizia e vigili. “L’attività scolastica – precisa la Prefettura – è un diritto fondamentale che è essenziale preservare, quanto e più di altri della stessa importanza, specie in questa fase di delicata ripartenza, dando tutti, ciascuno per la propria parte, il proprio contributo con il massimo della responsabilità”.