Prima di commentare il nuovo Dpcm in preparazione “dovremmo innanzitutto vederlo perchè sinora non abbiamo visto niente. L’unica certezza che ci è stata data è quella relativa all’uso delle mascherine: all’aperto: noi siamo stati sempre favorevoli ma devo dire che in Lombardia questo è un problema che si sente un po’ meno perché pur non essendoci l’obbligo la stragrande maggioranza dei cittadini le usa anche dove in teoria non sarebbe obbligatorio, come all’aperto”. Così il presidente della Regione Attilio Fontana, a margine del Consiglio regionale. Sul fatto che il Dpcm introduce per le Regioni la possibilità di introdurre esclusivamente restrizioni escludendo invece qualsiasi potere di deroga in senso contrario, il presidente ha aggiunto: “Prima voglio capire come intendono questa limitazione, ma nel momento che c’è un Dpcm questo vale per tutto il Paese”.