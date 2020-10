“Il Consiglio d’Amministrazione del Piccolo Teatro di Milano, che si è riunito oggi, ha deliberato di proporre al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, per la nomina di direttore del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, il professor Claudio Longhi, attuale direttore di Emilia Romagna Teatro Fondazione”. Lo fa sapere il Piccolo Teatro di Milano in una nota. Claudio Longhi, nato a Bologna 54 anni fa, succede a Sergio Escobar dimissionario dal 31 luglio.