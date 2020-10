Un incendio è scoppiato stamattina in un appartamento in una palazzina di sei piani a San Donato Milanese, in via Gramsci. Dalle prime notizie sembra che sia stato causato da uno scoppio in un appartamento al secondo piano. Non ci sarebbero feriti, secondo quanto riferito dal 118. Sul posto un’ambulanza, un’automedica, carabinieri e vigili del fuoco.

1 su 3