Anche Monza, come altre città italiane, ricorda le vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 al largo di Lampedusa, uno dei naufragi peggiori della storia recente, in cui persero la vita oltre 300 persone. Oggi alle 18 in piazza Arengario, per iniziativa della rete di associazioni Brianza accogliente e solidale, si terrà un presidio in ricordo delle vittime, con le testimonianze di coloro che si impegnano nel soccorso in mare.