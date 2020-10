Quattrozampe in fiera, a Milano le dimostrazioni dei cani eroi

Sabato 3 e domenica 4 ottobre torna al Parco Esposizioni Novegro (MI) l’ottava edizione di “QuattroZampe in Fiera”, il più importante evento italiano dedicato a cani e gatti. Quest’anno, per la prima volta, completamente all’aperto, per consentire a tutti i visitatori di vivere una giornata di relax e divertimento in totale sicurezza, grazie agli ampi spazi verdi. Protagonisti dell’edizione 2020 della manifestazione saranno i “Cani Eroi”. In esclusiva per i visitatori della fiera, ci sarà l’opportunità di assistere al “Trofeo Ricerca su Macerie Trainer/CSEN”: una gara-simulazione di salvataggio tra le macerie, organizzata dallo sponsor Natural Trainer e da CSEN Soccorso, che offrirà la possibilità di ammirare l’impegno degli amici a quattro zampe nelle operazioni di salvataggio degli umani al fianco della Protezione Civile. Gli spettatori potranno anche testare le abilità del proprio cane nella ricerca tra le macerie e vivere così un vero “Giorno da Eroi”. Nel corso del fine settimana, inoltre, avranno luogo presso la piscina le dimostrazioni di salvataggio nautico delle Unità Cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio. Queste attività di volontariato, implementate ogni anno sulle spiagge italiane, contribuiscono in media al salvataggio di oltre 30 vite umane ogni estate. Dopo le esibizioni dei professionisti, i visitatori avranno l’opportunità di mettere alla prova i propri cani come bagnini a quattro zampe, prenotando gratuitamente in loco o sul sito www.quattrozampeinfiera.it . Oltre all’area dedicata al salvataggio tra le macerie e alla piscina, ci sarà anche un’area sportiva, dedicata alle discipline su terra. I visitatori potranno cimentarsi gratuitamente con i loro cani nelle varie attività sportive come Dog Agility e Rally Obedience, in compagnia di educatori cinofili.