A Milano arriveranno i tram “bidirezionali”

Costruiti dalla svizzera Stadler, hanno due cabine di guida, in testa e in coda, e sono molto più agili perché non ci sarà bisogno di girarli al capolinea per riprendere la corsa.

A Milano entreranno in circolazione i tram bidirezionali, ovvero con due cabine di guida, molto più agili perché non ci sarà bisogno di girarli al capolinea per riprendere la corsa. Lo annuncia l’assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli, dopo la firma dell’accordo con Stadler. Il costruttore ferroviario svizzero fornirà infatti fino a un massimo di 80 convogli all’Atm. L’ordine ha un valore di 173 milioni di euro. La prima fornitura prevede 30 veicoli. Gli 80 tram, di 25 metri di lunghezza, verranno progettati e costruiti nella fabbrica di Stadler a Valencia (Spagna) e saranno destinati al servizio urbano ed extraurbano. Soprattutto il nuovo tram sarà bidirezionale, ovvero avrà la cabina di guida sia in testa che in coda, in modo da permettere l’inversione di marcia anche in mancanza di un piazzale con l’anello per reimmettersi sulla linea, il cosiddetto ‘cappio di ritorno’, e consentirà dunque capolinea più economici e senza bisogno di grandi spazi.