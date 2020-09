Sarebbe stata aggredita all’interno del Parco Nord e violentata da uno sconosciuto dopo aver lì trascorso la serata insieme al fidanzato e a un amico. Questa la ricostruzione – parziale e confusa – fornita da una ragazza italiana di 20 anni, soccorsa dai carabinieri verso le 9.30 di domenica mattina. Trasportata in codice giallo presso la clinica Mangiagalli, gli esami clinici cui è stata sottoposta la 20enne hanno evidenziato segni compatibili con una violenza sessuale.

Al momento non è ancora chiara l’esatta dinamica della vicenda, così come non si è ancora riusciti a ricostruire esattamente dove sia avvenuta la violenza. I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni hanno rintracciato chi ha trascorso con lei la notte e sono alla ricerca di elementi utili per identificare lo sconosciuto aggressore. (MiaNews)