Mitoka Samba, open day per un viaggio musicale in Brasile

Mai come ora Milano ha bisogno di onde di energia positiva, calore e buonumore da vivere insieme, se pure con i dovuti accorgimenti e in totale situazione di sicurezza. I suoni di rullante, agogò, pandeiro, surdo, tamborim, timba, repinique e cuica riescono sempre a rallegrare il cuore di tutti. Ed è anche questo l’obiettivo di MITOKA SAMBA, che dal 1982 s’impegna a diffondere la storia e la cultura brasiliana attraverso la musica.

Oggi, domenica 27 settembre dalle 17, dopo un periodo di chiusura forzata, l’orchestra ripartirà con lepercussioni che rimandano ai colori e alle tradizioni brasiliane.

L’occasione per suonare i ritmi brasiliani, contaminati in una affascinante commistione dalla cultura afro, viene dall’ormai tradizionale giornata MITOKA PER UN GIORNO quando tutti gli appassionati di musica, ma anche i semplici curiosi, potranno provare gli strumenti dell’orchestra, sotto l’abile regia del maestro Jacopo Pellegrini.

Per i presenti sarà difficile restare semplicemente ad ascoltare senza… ballare! È così facile lasciarsi andare alle note samba. E poi nel corso della serata MITOKA SAMBA presenterà progetti a breve e lunga durata, corsi di percussioni, le attività dell’associazione e …i propri sogni!

Appuntamento per tutti quindi domenica 27 settembre dalle 17 nella sede di Via Garegnano 38 e, per chi volesse replicare, anche lunedì 28 settembre dalle 20 alle 21, appena prima delle prove ufficiali dell’orchestra.

Prenotazione obbligatoria per questione di numeri e capienze.

Ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria qui info@mitokasamba.it oppure al 347 5779560.

Mitoka Samba

Via Garegnano 38 (Milano)