Livigno sotto la neve, si arriva solo con le catene

Abbondante nevicata a Livigno, che si è svegliata come vedete in queste immagini tratte dalle pagine Facebook #tuttolovigno e #livignoismagic. Temperature sotto zero e obbligo di catene montate per raggiungere la nota località dell’alta Valtellina. Le precipitazioni di ieri, come previsto, hanno abbassato le temperature e imbiancato le cime dell’arco alpino sopra i 1500/1600 metri. E le località in quota, come Livigno e Santa Caterina Valfurva, hanno già un aspetto tipicamente invernale. Niente di strano per queste zone a fine settembre, ma pur sempre uno spettacolo affascinante.