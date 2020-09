Maltempo, un disperso e sette famiglie evacuate nel varesotto

Un disperso e almeno sette famiglie evacuate è il bilancio della giornata di maltempo che si è abbattuta ieri sulla provincia di Varese, in particolare a Luvinate. Il disperso è un runner che ieri si era addentrato nei boschi per allenarsi, poco prima dell’inizio di un forte temporale, a seguito del quale è esondato un torrente. Sul posto sono intervenuti, in serata, gli specialisti del Soccorso Alpino. Sempre a causa del maltempo due palazzine e tre villette, ancora nel comune di Luvinate (Varese), sono state evacuate a causa di uno smottamento provocato dall’esondazione del torrente. I vigili del fuoco e la protezione civile hanno aiutato sette famiglie di residenti a spostarsi a casa di conoscenti o in sistemazioni fornite dal Comune. Numerose le richieste di aiuto, nel corso di tutta la serata, per allagamenti e blackout.