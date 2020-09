Violate tutte le norme anti Covid, chiuse due discoteche a Milano

Ballavano, senza mascherine e senza distanziamento. Circa 200 persone in un locale, oltre 250 nell’altro: sono due le discoteche chiuse dalla Polizia locale di Milano nella notte tra sabato e domenica. “Non si fermano le attività della Polizia locale per far rispettare le norme legate all’emergenza Coronavirus – commenta la Vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo –. All’interno dei locali – uno in zona Bicocca e l’altro in viale Monza –, per i quali erano pervenute diverse segnalazioni, non veniva rispettato alcun distanziamento, le persone ballavano – nonostante ci sia ancora il divieto – e molti degli avventori erano privi di mascherina. Per entrambi dunque, già sanzionati nelle settimane precedenti per le stesse tipologie di violazioni, sono scattate le chiusure con decorrenza immediata e per 5 giorni, le segnalazioni in Prefettura e le sanzioni da 400 euro.